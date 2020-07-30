حمدان بن محمد: أولوية محمد بن راشد سعادة موظفي حكومة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رأس مال حكومة دبي هو موظفوها، وأن سعادتهم وعملهم ضمن بيئة محفزة على الإبداع والابتكار يمثل أولوية قصوى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هدفها الارتقاء بالأداء وتعزيز مكانة حكومة دبي حكومة سباقة ورائدة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد، أمس، لمقر مركز دبي للإحصاء، احتفالاً بحصول بيئة عملهم على نسبة 97.16 كمركز أول في سعادة الموظفين للعام الثامن. كما زار سموه أبطال الدفاع المدني بدبي، الذين تعرضوا لإصابات خلال تأديتهم لواجبهم في إطفاء حريق أحد المستودعات، للاطمئنان على صحتهم، واصفاً سموه عزيمة وتضحيات أبطالنا بأنها محل تقدير ومصدر فخر.

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