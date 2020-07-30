حمدان بن محمد: سعادة موظفي حكومة دبي أولوية محمد بن راشد

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي: «أن رأس مال حكومة دبي هو موظفوها، وأن سعادتهم وعملهم ضمن بيئة محفزة على الإبداع والابتكار يمثلان أولوية قصوى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هدفها الارتقاء بالأداء وتعزيز مكانة حكومة دبي كحكومة سباقة ورائدة في مختلف المجالات».

وأكد سموه أهمية ترسيخ مفهوم روح الفريق الواحد والعمل الجماعي بين الموظفين، لتعزيز التكامل والمساهمة بفعالية في دفع مسيرة دبي نحو الريادة والتميز في العمل الحكومي عالمياً.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صباح أمس لمقر مركز دبي للإحصاء، بعد حصوله على المركز الأول ضمن مؤشر سعادة الموظفين للعام الثامن.

وقال سموه: «تثمر اليوم ثقة قيادتنا بالعنصر البشري من خلال تطويره وتأهيله لمواكبة المتغيرات، وتسهم بشكل لافت في تطوير إيجابية بيئة العمل، وهو ما لمسته خلال زيارتنا لمركز دبي للإحصاء احتفالاً بحصول بيئة عملهم على نسبة 97.16% كمركز أول في سعادة الموظفين للعام الثامن منها سبع مرات على التوالي، وهو دليل على القدرة على مواصلة الإنجازات بالاعتماد على فرق العمل ووضع خطط وأنشطة مبتكرة تنسجم مع تطلعات الموظفين».

وأشار سمو ولي عهد دبي إلى ضرورة توفير ثقافة مؤسسية تكون المحرك للإبداع وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الموظفين مؤكداً سموه: «السعادة في دولتنا الإمارات ليست هدفاً يتم تحقيقه لمرة واحدة وإنما نمط حياة نعيشه كل يوم، وبعد حصول مركز دبي للإحصاء على المركز الأول ضمن مؤشر سعادة الموظفين الذي يجريه برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، نتطلع اليوم إلى تحقيق مرحلة جديدة من السعادة الوظيفية ووضع خطط وأنشطة تنسجم مع تطلعات الموظفين، وتسهم بشكل لافت في تطوير إيجابية بيئة العمل».

ودون سموه عبر «تويتر»: «زرت اليوم «أمس» مركز دبي للإحصاء بعد حصوله على المركز الأول ضمن مؤشر سعادة الموظفين للعام الثامن، نؤكد أن رأس مال حكومة دبي هو موظفيها، وأن سعادتهم وعملهم ضمن بيئة محفزة على الإبداع والابتكار يمثل أولوية قصوى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نتطلع اليوم إلى تحقيق مرحلة جديدة من السعادة الوظيفية في مختلف مؤسساتنا الحكومية ووضع خطط وأنشطة تنسجم مع تطلعات الموظفين، وتسهم بشكل لافت في تطوير إيجابية بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية».

واطلع سموه على أجندة عمل المركز وأهم إنجازاته، إضافة إلى خططه المستقبلية لمواكبة المرحلة الجديدة من ترسيخ مفهوم السعادة الوظيفة، وتوفير بيئة تعزز مستويات الإنتاجية بما يتوافق مع مفاهيم الاستدامة والسعادة الوظيفية لحكومة دبي، حيث استمع سموه لشرح عن أهمية التخطيط في سعادة الموظفين. رافق سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء.

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