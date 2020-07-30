حمدان بن محمد: عزيمة وتضحيات أبطالنا محل تقدير ومصدر فخر

المصدر: دبي - البيان

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إن «عزيمة وتضحيات أبطالنا محل تقدير ومصدر فخر».

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس أبطال الدفاع المدني بدبي الذين تعرضوا لإصابات خلال تأديتهم لواجبهم في إطفاء حريق مستودعين في سكاي تور بمنطقة دبي للاستثمار.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «زرت اليوم «أمس» أبطال الدفاع المدني بدبي الذين تعرضوا لإصابات خلال تأديتهم لواجبهم في إطفاء حريق أحد المستودعات للاطمئنان على صحتهم... عزيمة وتضحيات أبطالنا محل تقدير ومصدر فخر».

واجب

وكانت دبي قد فقدت الرقيب عادل ناصر صالح من رجال الدفاع المدني، الذي استشهد خلال تلبيته لنداء الواجب في الحريق المذكور.

وقد سيطر الدفاع المدني في دبي في الساعة 5.30 من عصر أول من أمس على حريق نشب في مستودعين في سكاي تور بمنطقة دبي للاستثمار، بعد أقل من ساعتين على ورود بلاغ إلى غرفة العمليات. وباشرت الفرق من (مركز الدفاع المدني بدبي للاستثمار) وبدعم من مراكز البرشاء وجبل علي والمرسى وشهداء الإمارات إخماد الحريق الذي تمت السيطرة عليه.

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