محمد بن راشد: بكوادرنا التخصصية يعلو الوطن

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هدى أهلي، طالبة الدكتوراه بجامعة إمبريال كوليدج في لندن، ومحمد العامري طالب الدكتوراه في كلية لندن الجامعية، بالزواج، مشيراً سموه إلى أن الوطن يعلو بالكوادر التخصصية. ونشر سموه عبر حسابه في «تويتر» صوراً للطالبين هدى ومحمد، معلقاً سموه: «هدى أهلي هنأتها بحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة 2012.. تنهي هدى رسالة الدكتوراه الآن في البلاستيكيات الإلكترونية من جامعة إمبريال كوليدج في لندن.. ومحمد العامري ينهي رسالة الدكتوراه في الجينوم من كلية لندن الجامعية.. مبروك زواجكما البسيط.. بكوادرنا التخصصية يعلو الوطن».

وأعرب الطالبان محمد العامري وهدى أحمد أهلي، اللذان عقدا قرانهما في دبي أمس، وأقاما احتفالية بسيطة اقتصرت على ذوي العروسين والأصدقاء المقربين فقط، في منزل العروس، عن بالغ فخرهما وسعادتهما بتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيرين إلى أن اتصال سموه بهما حافز على النجاح والتفوق في الدراسة وبناء أسرة سعيدة ومستقرة.

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