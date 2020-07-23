محمد بن راشد يهنئ شابين مواطنين بزواجهما البسيط

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شابين مواطنين بزواجهما البسيط.

وقال سموه على حسابه في تويتر "هدى أهلي هنأتها بحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة 2012.. تنهي هدى رسالة الدكتوراة الآن في البلاستيكيات الالكترونية من جامعة إمبريال كوليدج في لندن .. ومحمد العامري ينهي رسالة الدكتوراة في الجينوم من كلية لندن الجامعية .. مبروك زواجكما البسيط.. بكوادرنا التخصصية يعلو الوطن".

هدى أهلي هنأتها بحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة 2012.. تنهي هدى رسالة الدكتوراة الآن في البلاستيكيات الالكترونية من جامعة إمبريال كوليدج في لندن..ومحمد العامري ينهي رسالة الدكتوراة في الجينوم من كلية لندن الجامعية..مبروك زواجكما البسيط.. بكوادرنا التخصصية يعلو الوطن. pic.twitter.com/74slZ5E9jm — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 23, 2020

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