خليفة يتلقى تهاني رئيس البرازيل بنجاح إطلاق «مسبار الأمل»

المصدر: أبوظبي ـ وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تهاني جايير بولسونارو رئيس البرازيل، بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، من أنطونيو هاميلتون مارتينز موراو، نائب رئيس البرازيل.

في السياق، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن إطلاق «مسبار الأمل» إلى الفضاء خطوة سباقة وتاريخية لدولة الإمارات الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي. وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «تابعت بكل فخر وإعزاز إطلاق مسبار الأمل إلى الفضاء، وهي خطوة وإن كانت سباقة وتاريخية لدولة الإمارات الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والإسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار».

اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز