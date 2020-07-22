خليفة يتلقى تهاني رئيس البرازيل بنجاح إطلاق مسبار الأمل

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك فيليب ملك بلجيكا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك فيليب.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صوفي ويلميس رئيسة وزراء مملكة بلجيكا.

إلى ذلك، تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تهاني جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، من أنطونيو هاميلتون مارتينز موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، نقل خلاله تهاني رئيس جمهورية البرازيل لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وحكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع أنطونيو موراو خلال الاتصال الهاتفي، سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل في المجالات كافة، وأوجه تطوير الاستثمارات الثنائية في قطاع الزراعة والأنشطة الغذائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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