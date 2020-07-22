السيسي: «مسبار الأمل» خطوة تاريخية لاستعادة أمجاد الأمة

المصدر: القاهرة - البيان، وام

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إطلاق «مسبار الأمل» إلى الفضاء خطوة سباقة وتاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي.

وأضاف - في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي -: «تابعت بكل فخر وإعزاز إطلاق»مسبار الأمل«إلى الفضاء وهي خطوة وإن كانت سباقة وتاريخية لدولة الإمارات الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والإسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار».

ولقي هذا الإنجاز الإماراتي إشادات عالمية من قيادات سياسية ونخب علمية.

مهام علمية

وصمم مركز محمد بن راشد للفضاء، «مسبار الأمل» بأياد إماراتية، وجرى انطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان. ويحمل «مسبار الأمل» أدوات لدراسة الغلاف الجوي العلوي، ومراقبة تغير المناخ على كوكب المريخ، ومن المقرر أن يدور حول الكوكب الأحمر لمدة عامين على الأقل.

ويتلخص هدف هذه المهمة في دراسة الغلاف الجوي للمريخ وأسباب تآكله، وسيتم توفير البيانات التي سيجمعها «مسبار الأمل» للمراكز العلمية والبحثية في العالم، لدراسة أعمق لطبقات الغلاف الجوي للمريخ وأسباب فقدان غازي الهيدروجين والأوكسجين منها، ودراسة التغيّرات المناخية وعلاقتها بتآكل سطح المريخ الذي كان أحد أسباب اختفاء الماء السائل عنه.

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