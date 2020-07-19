محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمدان بن محمد: مسبار الأمل مشروع تاريخي يجسد رؤية زايد

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، على الاستعدادات النهائية لإطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، والمهام العلمية والفنية التي يشرف عليها فريق المسبار الإماراتي، وذلك قبل انطلاق المسبار من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، في رحلته العلمية التي يدشِّن خلالها فصلاً جديداً في تاريخ دولة الإمارات والعالم العربي، بوصفها أول مهمة عربية لاستكشاف الفضاء الخارجي، وأول مهمة من نوعها في العالم ستقوم بتوفير معلومات غير مسبوقة عن مناخ الكوكب الأحمر، مؤكدين سموهم أن المشروع تاريخي ويجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالصعود إلى الفضاء.

وعبر تقنية الاتصال المرئي بالفيديو اجتمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بُعد مع فريق الإطلاق الإماراتي، الموجود في اليابان والذي يضم 21 مهندساً ومهندسة، يمثلون وكالة الفضاء الإماراتية ومركز محمد بن راشد للفضاء، وفريق مركز التحكم بمنطقة الخوانيج في دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لفريق مسبار الأمل في اليابان: «عام 1976 اجتمع الشيخ زايد، رحمه الله، مع خبراء وكالة ناسا وكان هذا طموحه.. واليوم عيال زايد يحققون الحلم»، لافتاً سموه إلى أن «هذه الكفاءات من الشباب والشابات، المهندسين والمهندسات، الذين تعلّموا ووصلوا إلى هذه المراحل هم الهدف من هذا المشروع كله».

وأثنى سموه على دعم القيادة الإماراتية وقال: «نتشرف اليوم بوجود قائدنا وقائد الفريق، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد معنا ليشجعكم ويشجعنا».

ودون سموه عبر حسابه في «تويتر»: «تواصلت وأخي محمد بن زايد مع أعضاء فريق مسبار الأمل.. فريق الإطلاق في اليابان وفريق مركز التحكم في الخوانيج... مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم».

وتابع سموه عبر تويتر: «495 مليون كم سيقطعها المسبار ليكون المهمة العربية الأولى وصولاً للكوكب الأحمر.. وليكون نقطة تحول تاريخية في المسيرة العلمية لدولة الإمارات وللعالم العربي.. مهمتنا نجحت في صنع الإنسان الذي يؤمن بأن لا شيء مستحيلاً أمام الإرادة والعزيمة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تتم دولتنا خمسين عاماً مع وصول مسبارها للمريخ... وستنتقل للخمسين عاماً القادمة بروح مختلفة.. وعزيمة متجددة.. وطموحات تعانق السماء.. وشباب لا يقف أمامه شيء».

من جانبه نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى فريق «مسبار الأمل» في اليابان تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقال سموه: «إن شاء الله نكون عند حسن ظن أهلنا والسلف الذين أسسوا هذه الدار، وجعلوها لنا دار أمن واستقرار وعز ومستقبل طيب».

وثمَّن سموه دور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقال: «بجهودك أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وهمتك نرى اليوم هذه الكفاءات التي تشرفنا وتشرف أهلهم وبلادهم وعالمهم العربي» وأضاف سموه: «إن هذا الحدث لم يكن ليتحقق لولا اهتمام أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الشخصي وعزمه وعزيمته وإصراره على أن يكون تاريخاً مهماً في حياتنا.. وفي مسيرة دولة الإمارات.. لقد كنت العامل الرئيسي وراء هذا الحدث». وقال سموه: «أشكر أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد باسمي وباسم كل إماراتي محب وغيور على هذا الحدث وهذه المناسبة».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إنه ليوم كبير في تاريخ الإمارات وأمتنا العربية.. هذا الإنجاز باسمهم وباسم كل عربي كونه الأول من نوعه في تاريخنا» وأضاف سموه «أن يكون هذا الحدث بسواعد إماراتيين فهو يوم تاريخي دون شك.. وهذا شرف كبير لي أنا شخصياً.. ولأهلنا في الإمارات من مواطنين ومقيمين».

ودون سموه عبر «تويتر»: «تابعت وأخي محمد بن راشد استعدادات انطلاق «مسبار الأمل» إلى المريخ، مرحلة جديدة وفارقة في تاريخنا العربي..تجسد رؤية الشيخ زايد في الصعود إلى الفضاء.. الإمارات بقيادة الشيخ خليفة تستعد بإذن الله لتحقيق أحد أعظم إنجازاتها بجهود وسواعد كوادرها الوطنية».

وأضاف سموه عبر «تويتر» أيضاً: «مشروع «مسبار الأمل» ثمرة جهد نخبة من أبناء الوطن المبدعين، ومشروعنا الأكبر هو استثمارنا بالشباب.. تحية شكر وتقدير لهم ولأخي محمد بن راشد لاهتمامه الشخصي وإصراره على أن يكون هذا الحدث تاريخاً مهماً في حياة الإماراتيين ومسيرة الدولة ورؤيتها الطموحة إلى المستقبل».

إلى ذلك قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نتطلع إلى أن نحتفي معاً باستقبال أول رسالة وأول قراءة من مسبار الأمل الإماراتي حين يبدأ مهمته الاستكشافية للكوكب الأحمر.. ما سيوفره المسبار من معلومات وبيانات حول مناخ المريخ سيكون كشفاً علمياً متاحاً في خدمة البشرية».

وأضاف سموه: «فريق مسبار الأمل يهدي إنجازه لكل أبناء الوطن العربي.. هي دعوة من الإمارات لشبابنا وعلمائنا العرب كي ينضموا إلينا في صناعة إنجازات علمية جديدة.. لقد دخلنا عصر الفضاء.. وتنتظرنا مهمات أخرى.. ونحتاج لكل العقول العربية المبدعة».

وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «اطمأن اليوم «أمس» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومعه أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال اتصال مرئي أسعدني المشاركة فيه مع فريق إطلاق «مسبار الأمل» في اليابان وفريق التحكم الأرضي في دبي على الاستعدادات النهائية لتحقيق حلم بدأه الوالد زايد، طيّب الله ثراه، قبل أكثر من أربعة عقود».

وتابع سموه: «برؤية ودعم وتشجيع قيادتنا الرشيدة يقترب أبناء الإمارات من تحقيق إنجاز علمي ضخم، تأكيداً على ريادة دولتنا للتطوير الإيجابي الذي تعود ثماره بالخير على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.. وترسيخاً لمكانتها كشريك في صنع مستقبل تنعم فيه شعوب الأرض بمقومات الرخاء والتقدم».

وحرص صاحبا السمو على تفقد كافة التحضيرات العلمية والفنية واللوجستية الأخيرة، وجاهزية الفريق للتعامل مع كافة مراحل الإطلاق، معربين سموهما عن ثقتهم الكبيرة بقدرة فريق المسبار الإماراتي من المهندسين والمهندسات، فريق الأحلام الذي يعانق ثقافة اللامستحيل، على تنفيذ وتسيير وإدارة هذه المهمة العلمية التاريخية بكل كفاءة واقتدار، سواء فريق الإطلاق الموجود في اليابان أو فريق محطة التحكم الأرضية بدبي، خاصة في الشهور الأخيرة في ظل التحديات الصحية واللوجستية التي فرضها تفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)، والتي تمكن فريق مسبار الأمل الإماراتي من التغلُّب عليها.

كما حرص صاحبا السمو على الوقوف على الحالة المعنوية لأعضاء الفريق وشعورهم وهم على بعد ساعات من صنع لحظة تاريخية، مؤكدين لهم أن الإمارات قيادة وشعباً تقف وراءهم.

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