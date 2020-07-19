37 ألف طلب التحاق بالدورة الأولى لبرنامج «نوابغ الفضاء العرب»

المصدر: دبي - البيان

تقدم أكثر من 37 ألفاً من الشباب العرب الشغوفين بعلوم الفضاء وذوي الكفاءات العلمية والمبدعين والمبتكرين والمخترعين والباحثين، من مختلف الدول العربية، بطلبات التحاق بالدورة الأولى من برنامج «نوابغ الفضاء العرب» البرنامج العلمي التدريبي المكثف، الأول من نوعه عربياً، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاحتضان ورعاية نخبة علمية متميزة من النوابغ العرب وأصحاب المواهب والكفاءات العلمية من شباب وشابات الوطن العربي، لإعدادهم وتدريبهم في مجال علوم الفضاء وتقنياته للمساهمة بخبراتهم وابتكاراتهم في رفد القطاع الفضائي في المنطقة والاستفادة من الآفاق المهنية والعلمية غير المحدودة لهذا القطاع في المستقبل، وتعزيز توجه مجتمعاتهم وأوطانهم لبناء اقتصادات معرفية.

تأتي هذه المشاركة القياسية خلال أسبوعين فقط من إطلاق البرنامج الأول من نوعه عربياً، وذلك بالتزامن مع مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، أول مهمة عربية إلى الفضاء الخارجي، من خلال «مسبار الأمل» الذي يتوقع أن ينطلق في مهمته العلمية الاستكشافية إلى الكوكب الأحمر خلال شهر يوليو الجاري، متوجاً ست سنوات من عمل أكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتية على المشروع العلمي الأضخم من نوعه في المنطقة.

إقبال قياسي

وأعلنت إدارة برنامج «نوابغ الفضاء العرب»، الذي تشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء، المظلة الأم المنظمة لكافة البرامج والأنشطة الفضائية في دولة الإمارات، إغلاق باب التسجيل في الدورة الأولى من البرنامج التدريبي التخصصي المكثف، بعد أسبوعين من تلقي الطلبات، وذلك تمهيداً لتقييم طلبات المرشحين وفقاً لمعايير علمية دقيقة، لاختيار من تنطبق عليهم الشروط من أصحاب المواهب والكفاءات العلمية والقدرات الإبداعية والمخترعين والباحثين والمتخصصين في علوم الفضاء والتكنولوجيا ذات الصلة، أو من يمتلكون شغفاً وطموحاً في هذا المجال الحيوي، حيث تخضع طلبات الالتحاق بالبرنامج إلى عملية تقييم شاملة، على يد لجنة تقييم مختصة تتألف من علماء وباحثين وأكاديميين مختصين في مجالهم، بحيث تأخذ عملية التقييم في الاعتبار مؤهلات المتقدمين وإنجازاتهم العلمية والبحثية، وإمكاناتهم التي يمكن البناء عليها والاستثمار فيها.

ووسط تفاعل قياسي من الدول العربية للتسجيل في هذا البرنامج النوعي، تصدرت مصر قائمة المتقدمين للتسجيل في برنامج «نوابغ الفضاء العرب» بـ19391 طلباً، تلتها العراق بواقع 6447 طلباً، ثم الجزائر (4836 طلباً)، والمغرب (3107 طلبات)، ودولة الإمارات (692 طلباً)، والأردن (681 طلباً)، وفلسطين (422 طلباً)، وسوريا (406 طلبات)، وتونس (370 طلباً)، والسعودية (361 طلباً).

ومنذ الساعات الأولى لإطلاقه، حظي «برنامج نوابغ الفضاء العرب» بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في العالم العربي، والمنتديات العلمية والأكاديمية العربية، كما سجل الموقع الإلكتروني للبرنامج arabstospace.com زيارات ومشاهدات قياسية، مع تداول المعلومات الواردة فيه ورابط تقديم طلبات التسجيل في البرنامج عبر تطبيقات التراسل الفوري، الأمر الذي يعكس الحاجة الماسة إلى هذا النوع من البرامج العلمية التي تحتضن المواهب والكفاءات العربية في القطاع.

حراك علمي

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «الإقبال القياسي على التسجيل في برنامج نوابغ الفضاء العرب يؤكد مدى أهمية مثل هذه المبادرات النوعية المبتكرة التي تستجيب لتطلعات وطموحات الشباب العرب، والنابعة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهادفة إلى تحفيز أبناء وبنات الوطن العربي وبث الأمل في نفوسهم وبناء قدراتهم وصقل مواهبهم وإمكانياتهم كي يساهموا بكفاءة وفاعلية في تعزيز التقدم العلمي في المنطقة، بما ينعكس على زيادة مساهمة اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار في الناتج الإجمالي العربي، عبر الاستثمار في قطاعات اقتصادية حيوية جديدة مثل القطاع الفضائي وتكنولوجيا الفضاء ومختلف التطبيقات الأرضية المتصلة به والذي يشهد نمواً متسارعاً حول العالم».

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