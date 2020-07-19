هزاع بن زايد: رسالة قائدين ملهمين

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فريق عمل مسبار الأمل، هي رسالة قائدين ملهمين ملؤها الفخر والاعتزاز بالشباب الإماراتي.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رسالة الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد إلى فريق عمل #مسبار_الأمل، هي رسالة قائدين ملهمين ملؤها الفخر والاعتزاز بالشباب الإماراتي الذي له كل الثقة والدعم وبه يتحقق حلم زايد بارتياد الفضاء وقيادة هذه المسيرة العلمية الزاهرة نحو مزيد من الصدارة والإنجازات».

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