هزاع بن زايد : نقف على بعد خطوات من تحقيق حلم زايد

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أنه مع اقتراب رحلة مسبار الأمل إلى المريخ نقف على بعد خطوات من تحقيق حلم زايد. في السياق، يواصل فريق محطة التحكم الأرضي بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ في مركز محمد بن راشد للفضاء، استعداداته النهائية للتأكد من جاهزية أداء المسبار تمهيداً لانطلاقه، فيما كشف أعضاء الفريق، المؤلف من كوادر وطنية شابة، خلال مؤتمر صحافي «عن بُعد» أمس، أن الـ 30 يوماً الأولى ستتم خلالها متابعة المسبار على مدار الساعة، والتأكد من كفاءة أنظمة بث واستقبال الإرسال، وسيتاح للفريق على مدى 7 أشهر الاتصال مرتين أسبوعياً مع المسبار، لافتين إلى الاختبارات الكثيرة للتأكد من جاهزيته، من بينها العمل على أجهزة لمحاكاة البيئة.

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