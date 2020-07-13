هزاع بن زايد : نقف على بعد خطوات من تحقيق حلم زايد

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أنه مع اقتراب رحلة مسبار الأمل إلى المريخ نقف على بعد خطوات من تحقيق حلم زايد، فمبارك لنا جميعاً.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «يوم تاريخي يقترب مع رحلة مسبار الأمل إلى المريخ، فالإمارات بقيادتها وشعبها، بإرثها وتاريخها، بحكمة كبارها وعزيمة شبابها، بإيجابيتها وتطلّعها نحو المستقبل، نجحت في تحويل المستحيل واقعاً ملموساً ومصدر فخر للعرب جميعاً.. نقف على بعد خطوات من تحقيق حلم زايد، فمبارك لنا جميعاً هذا الإنجاز».

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