دبي.. عودة العمل تكتمل لتسريع قطار الانتعاش

المصدر: دبي ــ البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تعود دوائر ومؤسسات دبي الحكومية اليوم إلى العمل من المقار بنسبة 100 % بعد نجاح العودة الآمنة للعمل بنسبة 50 % منذ 31 مايو الماضي.

وتأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية دبي المدروسة في التعامل مع الظرف العالمي الاستثنائي بسبب انتشار فيروس «كورونا» والتغلب على تداعياته، حيث أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحات كبيرة بعد تحقيق مؤشرات ريادية بالمقاييس العالمية في التعامل مع الفيروس، وكذلك في العودة إلى الحياة الطبيعية، من خلال عودة الحركة الاقتصادية إلى نشاطها، وعودة عمل موظفي الحكومة من المقار الحكومية.

وأكد مسؤولو دوائر حكومية محلية، أن دبي تخطو بثقة وعزم نحو تجاوز تداعيات الجائحة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي رسخت قدرة المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات بكل اقتدار، وتمهيد الطريق نحو عودة التعافي تدريجياً والعودة إلى مسار الانتعاش، وتمكين الاقتصاد الوطني من مكانته العالمية.

ولفتوا إلى أن مختلف مفاصل الحياة في دبي تزخر بالإيجابية والتفاؤل، حيث يتطلع الجميع مع عودة العمل اليوم بنسبة 100 % إلى تسريع عجلة دوران الاقتصاد الوطني، وتحفيز حركة كافة الأسواق والقطاعات، حيث يطمح الجميع إلى طي صفحة الجائحة وبدء صفحة جديدة من التعافي والانتعاش المبني على أسس قوية ومقومات تنافسية متكاملة.

الإيجابية عنوان دبي للتعافي وعودة الانتعاش

100 % نسبة عودة موظفي حكومة دبي إلى مقار عملهم غداً

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