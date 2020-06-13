100 % نسبة عودة موظفي حكومة دبي إلى مقار عملهم غداً

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

يستأنف جميع موظفي حكومة دبي، غداً، تأدية مهام أعمالهم من مكاتبهم بنسبة 100%، وذلك تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

واستثني كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، ومن يعاني أمراضاً مزمنة، والموظفات الحوامل، ومن يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، ومن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل ممن تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة من العودة للعمل في المكاتب.

ووزعت دوائر حكومة دبي إرشادات الوقاية في مختلف الأماكن من المداخل وفي المصاعد والمكاتب، وأماكن الانتظار، كما وفرت معقمات اليدين، وغرفة لعزل الموظف الذي قد تظهر عليه أية أعراض، وغرفة أخرى للمتعاملين في الدوائر التي تستقبل المتعاملين في مراكز الخدمة.

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