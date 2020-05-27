حمد الشرقي يصدر قراراً بإعفاء المؤسسات التجارية من رسوم غرفة التجارة والصناعة بالفجيرة للعام الجاري

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، قرارا بشأن الإعفاء الكامل من رسوم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للعام الجاري.

وجاء في القرار رقم 6 للعام 2020: أنه نظرا للظروف الحالية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد – 19، وهو ما أثر على تراجع بعض الأنشطة التجارية، فقد تم الإعفاء بحق المتضررين من الرسوم السنوية.

وحسب المادة الأولى من القرار، ستعفى لمدة سنة اعتبارا من بداية شهر يناير 2020 بعض الأنشطة من رسوم الرخص وهي نفسها المشمولة بالقرار رقم 4 للعام 2020 .

وقد وجه صاحب السمو حاكم الفجيرة في القرار كل الدوائر المعنية العمل على تنفيذه فورا.

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