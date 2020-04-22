إغلاق 2 مقاهي و مطعم لمخالفتهم الاشتراطات الصحية في مدينة دبا

المصدر: البيان- الفجيرة

أسفرت حملة تفتيشية نفذها مفتشي بلدية دبا عن إغلاق 2 مقاهي ومطعم لعدم التزامهم بالتعاميم الصادرة عن البلدية بشأن الإجراءات الاحترازية التي صدرت مؤخراً، والتي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وعدم التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات ، إلى جانب مخالفتهم للاشتراطات الصحية

وأكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا على عدم التهاون في تطبيق القوانين ضد المنشآت الغذائية الغير ملتزمة بالتعاميم الصادرة خلال الفترة الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن البلدية حريصة على إلزام أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع و الالتزام بضوابط واشتراطات السلامة الغذائية، مع الالتزام بقواعد الصحة والنظافة العامة.

وتناشد البلدية جمهورها الكريم بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشآت من عدم الالتزام من خلال التواصل على مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.