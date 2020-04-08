شرطة دبي: السماح بالمرور من شارع الشيخ زايد و4 شوارع أخرى

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي عن السماح بالعبور من شارع الشيخ زايد لقائدي المركبات المتجهين إلى أبوظبي أو القادمين منها إلى الإمارات الشمالية، بالإضافة إلى شوارع "الإمارات والشيخ محمد بن زايد ودبي-حتا، ودبي-العين"، لافتاً إلى أنه تم إلغاء حظر المرور على الشاحنات حتى لا تضطر إلى الوقوف على جانب الطريق، ما قد يؤدي إلى إمكانية وقوع حوادث أو تعطيل الحركة.

ولفت العميد المزروعي إلى أنه يتم إرسال رسائل توعوية مع الشركات لتوعية سائقيها بالإجراءات الجديدة، تجنباً للمخالفة.

وقال العميد المزروعي خلال برنامج "خلك بالبيت" في تلفزيون دبي: إن الموقع الإلكتروني لتسجيل التصاريح يشهد ضغطاً كبيراً ويستوعب تسجيل 1200 تصريح في الدقيقة، وإنه تم توفير خط ساخن مجاني للاستفسار يمكن اللجوء إليه مع ضرورة إعادة المحاولة والالتزام بالتعليمات.