الداخلية توفر خدمة "تصاريح الحركة الاتحادية" أثناء أوقات برنامج التعقيم الوطني

المصدر: وام

وفرت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني /moi.gov.ae/ وتطبيقها الذكي /moiuae / خدمة تصاريح الحركة الاتحادية "تجول" والتي تمكن حامليها من الحركة أثناء فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني واداء واجباتهم بدون التعرض للمخالفة.

ويشمل التصريح لدى صدوره الحركة عبر كافة إمارات الدولة وداخل الإمارة الواحدة .

ويمكن للذين تنطبق عليهم شروط إعطاء التصريح من التقدم بسهولة وبخطوات مبسطة عبر الموقع والبدء بتعبئة طلب الخدمة، ليتم منح التصريح الكترونياً وتقديمه للجهات الحكومية التي تعمل على تأمين الحركة المرورية في الدولة.

وتأتي هذه الخطوة دعماً لجهود تنفيذ برنامج التعقيم الوطني بسلاسة وأمان وبصورة تعزز إجراءات السلامة والوقاية في المجتمع.

وتجدد وزارة الداخلية الدعوة للجمهور الكريم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة والتقيد بالتعليمات واشتراطات السلامة والوقاية العامة وعدم الخروج الا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامة الجميع.