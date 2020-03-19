منع سفر المواطنين للخارج ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، منع سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتاً، ابتداءً من أمس، وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وحرصاً منها على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت الوزارة، إن القرار يأتي حرصاً من الدولة على سلامة وصحة مواطنيها في ظل الانتشار السريع للفيروس حول العالم والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والإغلاق التدريجي للرحلات حول العالم.

وأضافت الوزارة أنها ستطلع الجمهور بكل جديد في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة على المستوى الوطني ترمي إلى الحد من انتشار الفيروس وضمان السلامة للجميع.

إلى ذلك، قررت دولة الإمارات العربية المتحدة «تعليقاً مؤقتاً» لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى منافذ الدولة لحملة الجوازات المعفية باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، وذلك ابتداءً من الساعة 1 فجر يوم الخميس بتوقيت دولة الإمارات الموافق 19 مارس الجاري.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان لها أمس، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوباً مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره «وباءً».

وأشارت إلى أن قرار الوقف المؤقت الذي سيسري على حملة الجوازات المعفية من الحصول على التأشيرة المسبقة يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلد المغادرة كإجراء إضافي نظراً لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في ختام بيانها، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود دولة الإمارات لمكافحة هذا الفيروس حول العالم وتضامناً منها مع دول العالم في احتواء ومنع تفشيه.

كما قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل بما فيها فئة العمالة المساعدة ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر، ويستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بإكسبو 2020.

ويأتي قرار الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ومنع انتشاره.