النائب العام: مخالفة التعليمات الخاصة بكورونا جريمة يعاقب عليها القانون

المصدر: وام

صرح النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بأن مخالفة التعليمات، والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا باعتباره أحد الامراض السارية، يعد جريمة معاقبا عليها طبقا لقوانين الدولة.

وفي هذا الإطار فإنه يتعين على كل قادم إلى الدولة الالتزام بمدة الحجر المنزلي في محل إقامته 14 يوما، وتنفيذ التعليمات التي تصدر لاحقاً من السلطات المختصة، وتعتبر مخالفة الشخص إجراءات الحجر المنزلي، ومغادرة محل إقامته ومخالطته للغير خروجاً على احكام القانون والنظام العام، وتعريضا لصحة وسلامة المجتمع للخطر، وأن النيابة العامة ستطبق القانون بكل حزم على كل من يخالف هذه التعليمات.

وأهاب النائب العام بجموع المواطنين والمقيمين على أرض دولة الامارات العربية المتحدة الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من السلطات المعنية في الدولة، حرصا على سلامتهم، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.