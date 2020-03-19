استمرار صرف المعاشات التقاعدية دون حاجة لتحديث البيانات

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إنه تعزيزاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من قِبل كل الجهات العاملة بالدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ستستمر الهيئة في صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين دون حاجة إلى زيارة أي من مراكزها لتحديث البيانات وذلك حتى إشعار آخر، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء كان يطلب من المتقاعدين والمستحقين التأكد من صحة استمرارية صرف المعاشات التقاعدية.

فئات

وقالت حنان السهلاوي، المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات بالهيئة: «إن ضمان الصحة والسلامة العامة لكل الفئات المستفيدة من خدمات الهيئة، وخاصة كبار المواطنين من المتقاعدين، يبقى الخيار الأهم في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم، وإن الهيئة باعتبارها جزءاً من حكومة دولة الإمارات، ستبذل أقصى جهدها في إبقاء كل الفئات المستفيدة في مأمن من كل الأخطار المرتبطة بانتشار فيروس «كورونا»، إذ ستستمر الهيئة في اتخاذ كل التدابير الوقائية التي تسهّل الحصول على الخدمات في بيئة آمنة، تعزيزاً للتوجيهات التي تصدر عن الجهات الصحية المختصة في الدولة».

وأوضحت أن الهيئة ستظل مستمرة في صرف المعاشات للمتقاعدين والمستحقين، بحيث إنه من اليوم ليس على المتقاعدين والمستحقين زيارة مراكز الهيئة لتحديث بياناتهم حتى إشعار آخر، كما تنصح الهيئة كل الفئات، ومنهم المتقاعدون والمستحقون، بالحصول على الخدمات التي تقدمها لهم الهيئة، كطلب شهادة معاش أو غيرها من الشهادات والخدمات الأخرى، من خلال الخدمات الإلكترونية المتوافرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو الاتصال على الرقم المجاني.