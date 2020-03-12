محمد بن راشد: بوخالد حصن الوطن المنيع

المصدر: دبي - البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد ميلاده، برائعة شعرية بعنوان «قايدنا»، والتي تألقت بأبياتها فخامة، وفاضت جزالة، في تعبير صادق عن المحبة والفخر، وصادق الأمنيات بطول العمر لحصن الوطن المنيع، والقائد الذي لم تشهد له الدنيا مثيلاً حيث قال سموه في القصيدة:

كلْ عامْ وإنتْ قايدنا الهمامْ يا أبو خالدْ وفي أمركْ نطيعْ

كما قال سموه:

وإنتهْ المتبوعْ في حربْ وسلامْ والشَّجاعَهْ منكْ يا السَّدْ المنيعْ

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