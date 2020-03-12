محمد بن راشد: بوخالد قايدنا الهمام وحصـن الوطن المنيع

المصدر: دبي - البيان

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قصيدة فياضة بمعاني الفخر بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مناسبة عيد ميلاده، إذ تحفل أبياتها بدلالات الثناء على أخلاق وفروسية سموه، ويصفه فيها بالربيع الذي يسبق حلول فصل الربيع من كل عام، ويؤكد فارس العرب فيها اعتزازه الكبير بـ «أبو خالد»، الطيار الهمام الذي لا ينفك يحقق كل عظيم ويبلغ بإنجازاته ونجاحاته كل ما يعجز عنه القادة الآخرون، مرسخاً بذلك مكانته الرفيعة بصفته القائد الهمام والملهم والقدوة، الذي يسير وراءه أبناء شعبه بكل ثقة وفخر إيماناً منهم بأنه رجل الحرب والسلم والحكمة والخير، خصوصاً أن سموه يمتلك قيم الفروسية، وورث المجد والنبل التليدين، فهو سليل آل نهيان الكرام ومن تربى في مدرسة فارس وقائد سجل التاريخ اسمه بأحرف من ذهب، وهو المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على أن أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أعظم الرجال ورجل الحكمة والشكيمة والاقتدار والبأس، مشيراً إلى أن سموه القائد والأخ والصديق وابن الخال، الذي يبقى به الوطن دوماً معتصماً ومنيعاً ومحمياً من أية مخاطر.

ويختم فارس العرب قصيدته بالإشارة إلى المنزلة العالية والمتفردة التي يحظى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بين قادة العالم أجمع، داعياً له بدوام العز والرفعة والتميز.