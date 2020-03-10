الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية / 16 -26 كم/س تصل إلى 36 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:15 المد الثاني عند الساعة 07:03

الجزر الأول عند الساعة 08:02 الجزر الثاني عند الساعة 20:45

بحر عمان: متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:01المد الثاني عند 23:16

الجزر الاول عند الساعة 17:00 الجزر الثاني عند الساعة 05:34

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 19 85 35

دبي 28 20 80 40

الشارقة 27 16 85 35

عجمان 27 17 85 30

أم القيوين 27 16 85 35

رأس الخيمة 27 15 80 30

الفجيرة 26 20 75 20

العين 29 16 60 25

ليوا 29 15 90 30

الرويس 27 17 85 45

السلع 27 17 80 35

دلما 26 18 90 40

طنب الكبرى 26 19 85 45

طنب الصغرى 26 19 85 45

أبو موسى 26 19 85