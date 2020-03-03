محمد بن راشد: نريد لشعبنا أفضل خدمات حكومية في العالم

المصدر: دبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن كل فرد في مجتمع دولة الإمارات شريك في تطوير الخدمات الحكومية، وكل متعامل هو «متسوق سري» وهو الحكم والمعيار لأداء أي جهة حكومية وكفاءة الخدمات التي تقدمها، مشدداً سموه على أننا نريد لشعبنا أفضل خدمات حكومية في العالم.

جاء ذلك، لدى إطلاق سموه تطبيق «المتسوق السري» الذي طورته حكومة الإمارات، ليمثل أول منصة حكومية ذكية في العالم بثماني لغات، تتيح لكل سكان الدولة تقييم الخدمات الحكومية باستخدام هواتفهم الذكية.

وقال سموه: «أبواب حكومتنا مفتوحة للناس.. صوت المتعامل مسموع وملاحظاته وتقييماته محور اهتمامنا ومتابعتنا.. واجب المسؤول في أي جهة حكومية التفاعل والتواصل المباشر مع الناس والاستماع إليهم مباشرة في الميدان وتطوير الخدمات حسب تطلعاتهم».