مواطنون: القيادة حريصة على تقديم أفضل الخدمات

المصدر: متابعة: قسم المحليات

أشاد مواطنون بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تطبيق «المتسوق السري»، الذي طورته حكومة دولة الإمارات بهدف تعزيز دور المتعامل وتحويله إلى شريك فاعل في تطوير وتحسين الخدمات، لافتين إلى أنه ينم عن قرارات قيادة حكيمة وضعت نصب عينيها تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها والمقيمين على أرضها وفق أفضل المستويات.

وذكر المواطن جمعة أحمدي أن وجود المتسوق السري سيساهم في دفع عجلة التقدم والتطور في البلاد، حيث سيعمل التطبيق على تحقيق سعادة الجمهور برصده كافة الخدمات المقدمة للناس.

وأكدت فاطمة أحمد العبدولي اهتمام وحرص القيادة الرشيدة في الدولة على تطوير كافة الخدمات الحكومية وفق منهج علمي حديث واتباع الاساليب التقنية الرامية الى تحقيق السعادة للمواطن والمقيم في الدولة.

رؤية

من جانبه، أشار عبيد الشامسي الى أن جهود القيادة الرشيدة الحثية في تطوير عجلة العمل في الدولة نابعة من وجود رؤية ثاقبة واستشراف للمستقبل والعمل من أجل تقديم خدمات حكومية متميزة للمواطن والمقيم ووصولها الى موقع المتعامل وتوفير الوقت والجهد.

سباق

كما أكدت عارفة الفلاحي، أن تطبيق المتسوق السري في الحكومة الاتحادية يساهم في الارتقاء بالخدمات ويجعل المسؤولين والموظفين في سباق مستمر لتطوير جودة العمل في تلك الجهات الحكومية من خلال العمل المستمر في إزالة أي تحديات أمام العميل.

وبين خلف سالم بن عنبر، أن تطبيق المتسوق السري يؤكد حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة بتطوير جميع الخدمات الحكومية على مستوى الدولة، سيراً على نهج الشفافية التي يؤكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، من خلال المبادرات الخلاقة التي تلبي المتطلبات.