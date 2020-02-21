طقس غائم واحتمال سقوط أمطار غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية نهاراً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأحد مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 16 إلى 26 كم/س تصل إلى 26 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والمد الثاني عند الساعة 02:20 و الجزر الأول عند الساعة 19:29 و الثاني عند الساعة 06:44.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:48 والمد الثاني عند الساعة 22:12والجزر الاول عند الساعة 15:28 و الجزر الثاني عند الساعة 04:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 16 90 35

دبي 29 20 90 30

الشارقة 29 17 90 30

عجمان 28 20 85 35

أم القيوين 28 17 90 35

رأس الخيمة 27 17 85 40

الفجيرة 27 19 80 30

العين 30 20 70 20

ليوا 29 16 95 35

الرويس 27 16 85 45

السلع 27 15 80 40

دلما 26 18 75 45

طنب الكبرى 25 18 80 50

طنب الصغرى 25 18 80 50

أبو موسى 25 18 80 55