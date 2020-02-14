الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا خلال الليل وصباح الأحد ويتشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 16 إلى 26 تصل إلى 38 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:36 والمد الثاني عند الساعة 06:08 ..والجزر الأول عند الساعة 11:39 عند الساعة 23:19 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:59 المد الثاني عند 02:22 ..والجزر الاول عند الساعة 08:33 الجزر الثاني عند الساعة 20:21 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 22 13 80 45

دبي 23 14 80 40

الشارقة 23 10 85 40

عجمان 23 14 80 40

أم القيوين 23 11 90 40

رأس الخيمة 24 10 85 45

الفجيرة 25 16 65 35

العين 24 10 90 30

ليوا 23 11 90 40

الرويس 19 15 75 50

السلع 19 14 80 45

دلما 21 15 80 50

طنب الكبرى 20 15 80 45

طنب الصغرى 20 15 80 45

أبو موسى 20 15 80 45 .