«صحة دبي» تطلق الدورة الثالثة لبرنامج «رواد» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، الدورة الثالثة من برنامج إعداد القيادات «رواد الصحة»، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون والشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف ضمان إعداد وتطوير الكوادر في هيئة الصحة بدبي، للمستويات الإدارية العالمية، وتعزيز ثقافة القيادة الابتكارية في جميع أنحاء الهيئة، وضمان تواصل وتدفق مستمر للقيادات بجميع مستوياتها، وتمكين المنتسبين في البرنامج، لقيادة فرق عمل متعددة الوظائف، وإدارة الأداء، وتمكين الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ورؤية دبي 2021.كما تستهدف الهيئة تعزيز ثقافة الأداء المتميز، وإدارة التغيير في الهيئة، والمساهمة في تطبيق خطة التوطين وخطة التعاقب الوظيفي لقيادات الصف الأول والثاني والثالث.

4 مراحل

ومن المقرر أن يمر المتدربون بأربع مراحل أساسية، قبل التخرج، وقبل انضمامهم لقائمة رواد الصحة، حيث تشهد المرحلة الأولى تقييم الكفاءات القيادية، ومن ثم بدء المحاور التدريبية في المرحلة الثانية، فيما تختص المرحلة الثالثة بالزيارة الميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجالي (السياحة الطبية، والرعاية الصحية)، وفي المرحلة الأخيرة يحصل المتدرب الملتزم والمستوفي لجميع شروط البرنامج شهادة إتمام البرنامج التدريبي «رواد الصحة».

ولدى تدشينه للبرنامج في دورته الثالثة، أكد معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن التعليم والتدريب يمثلان العنصر الأساس في تكوين المورد البشري، وأنه لذلك استحدثت الهيئة برنامجها المميز «رواد الصحة» لتعزيز قدراتها البشرية، وصقل خبرتها ومهاراتها، وتمكينها من تنفيذ استراتيجية التطوير وتحقيق أهدافها على الوجه المرجو.

شراكة

وأعرب الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، عن سعادته بإطلاق الدفعة الثالثة من برنامج رواد الصحة التابع لهيئة الصحة بدبي، قائلاً: «نحن سعداء بالشراكة مع هيئة الصحة بدبي، وبإطلاق الدفعة الثالثة من برنامج رواد الصحة الذي سيعمل على تأهيل قادة الهيئة للارتقاء بخدماته وتسخير حلول مبتكرة لتعزيز سلامة المجتمع والمساهمة في تحويل دبي والإمارات إلى وجهة رائدة للرعاية الصحية التي تنتج أعلى المعايير العالمية».

30

تضم الدورة الثالثة من «رواد الصحة» 30 مسؤولاً ومسؤولة، يمثلون مختلف القطاعات والإدارات والتخصصات في الهيئة، وتمتد فترة البرنامج التدريبي 8 أشهر، موزعة على 4 محاور تدريبية، ويتخلل البرنامج زيارة المتدربين لسنغافورة، بغرض الاطلاع على النماذج القياديّة المتقدمة في قطاع الرعاية الصحية.

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