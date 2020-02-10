«اقتصادية دبي» تنظم ورشة عمل عن التوطين

المصدر: دبي - البيان

عقدت إدارة التخطيط الاقتصادي في اقتصادية دبي ورشة عمل في قرية الأعمال بدبي بحضور خبراء من البنك الدولي، حيث نظمت 3 جلسات حوارية ناقشت دور سياسات سوق العمل النشطة في دعم ملف التوطين، كما تم التركيز على عدد من الموضوعات المتعلقة بالتوطين ودمج الشباب الإماراتي في سوق العمل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود اقتصادية دبي بتبادل المعرفة والتجارب الدولية المختلفة.

وشارك إلى جانب الخبراء في مجال اقتصاديات العمل من البنك الدولي، ممثلون عن كل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وخبراء دوليين مستقلين في مجال اقتصاديات العمل من البنك الدولي، إلى جانب أساتذة جامعات وغيرهم من المهتمين بملف التوطين، فضلاً عن الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالتوطين، حيث جرى مناقشة أفضل السبل لتعزيز فرص العمل للمواطنين بالدولة على وجه العموم وإمارة دبي بصفة خاصة.

وقال سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي عقب افتتاحه الورشة: «يأتي تنظيم الورشة دعماً لمساعي حكومة دبي لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المواطنين، وعلى وجه التحديد العمل وفق المحاور التي اشتملت عليها «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031»، حيث يحتل هذا الهدف قائمة أولوياتها، ونأمل التوصل إلى الحلول المثالية لمعالجة الازدواجية التي يشهدها سوق العمل على المستويين الاتحادي والمحلي، حيث تتركز النسبة الأكبر في قوة العمل المواطنة في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، في حين تتركز النسبة الأكبر من قوة العمل الوافدة في مؤسسات القطاع الخاص».