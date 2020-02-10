افتتاح طريق جبل جيس أمام المركبات

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

افتتحت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة ممثلة في مؤسسة الأشغال، أمس، طريق جبل جيس أمام حركة مرور المركبات، بعد انتهاء مشاريع الصيانة التي نفذتها المؤسسة على الطريق وإجراء تحويلات جديدة لضمان تدفق المركبات في الاتجاهين، حيث قامت فرق العمل بإنشاء مسارات جديدة بديلة للطريق عن المتضررة من شدة جريان مياه الأودية التي شهدتها الإمارة خلال الشهر الماضي، والتي تأتي من 4 مصبات جبلية رئيسية.

وشهدت القمة الجبلية الأعلى في الدولة، إقبالاً كبيراً من العائلات وعشاق التخييم للاستمتاع بانخفاض درجات الحرارة التي سجلتها القمة، أمس، بالوصول إلى 10.9 درجات مئوية خلال الساعة الثامنة و15 دقيقة صباحاً، وهي أقل درجة مسجلة في الدولة بحسب الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. وكانت المؤسسة كشفت خلال الأيام الماضية عن إطلاق مشروع إنشاء طريق جديد لربط طريق جبل جيس بالطريق الدائري مروراً بمنطقة وادي حقيل في شمل بطول 7.5 كيلومترات.

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