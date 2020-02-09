45 ألف مغامر يخوضون تجربة أطول مسار انزلاقي في العالم

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح ، تصوير – إبراهيم صادق

أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، اليوم ، قمة جيس للمغامرات والتي تضم مركز جيس للمغامرات، ومتاهات جيس المعلقة، وجولة منزلقات جبل جيس التي تضم 7 مسارات انزلاقية، بالإضافة لافتتاح أعلى ساحة ضيافة بارتفاع 1484 متر عن سطح البحر وتضم عربات المطاعم الجاهزة.

وأوضح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن المشاريع الجديدة تلبي حاجة المغامرين وعشاق رياضة الانزلاق الجبلية من داخل الدولة والأسواق العالمية، لافتاً إلى أن تلك المشاريع توفر العديد من الخيارات باستخدام مسارات "جولة منزلقات جبل جيس" التي تضم 7 مسارات انزلاقية ترتفع فوق المنحدرات والأودية وترتبط بواسطة 9 منصات مختلفة، وتمتد على مسافة إجمالية قدرها 5 كيلومترات بمتوسط سرعة تبلغ 60 كليو متراً في الساعة.

وأضاف: ساهم الإقبال الكبير على مغامرة مسارات جبل جيس فلايت الأطول في العالم التي استقبلت أكثر من 45 ألف مغامر منذ افتتاح التجربة، والتي تمثل أكثر التجارب المفضلة وأكثرها استقطاباً لعشاق المغامرات الباحثين عن التشويق والإثارة، حيث يستمتع المغامرون بالتحليق لمسافة 2.83 كيلو متر بسرعة تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة، على ارتفاع 1680 متراً عن مستوى سطح البحر.