سعود بن صقر يفتتح "قمة جيس للمغامرة"

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن قطاع السياحة شكّل خلال المرحلة الماضية واحداً من الأسس الراسخة التي اعتمدت عليها الإمارة في مسيرتها التنموية إذ أسهم القطاع في تحقيق قفزة نوعية تضاعف خلالها عدد الزوار من 400 ألف شخص إلى أكثر من مليون زائر خلال الأعوام السبع الماضية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، اليوم، "قمة جيس للمغامرة" التي تضم باقة من المزارات السياحية الفريدة وذلك ضمن جهود هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الرامية إلى مواصلة تطوير جبل جيس، القمة الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف سموه أن المكانة المتميزة التي وصلت إليها رأس الخيمة كوجهة سياحية واعدة وسريعة النمو تحققت بفضل التخطيط الاستراتيجي الواع والعمل بروح الفريق وتضافر الجهود والمساعي الجادة من قبل مجموعة كبيرة من الجهات، لافتاً إلى ضرورة تبني الأفكار المبتكرة القادرة على دعم القطاع وتطويره لتنويع المحفظة السياحية وتوفير منتج عالمي يليق بمكانة الإمارة التي توجت مؤخراً بلقب "عاصمة السياحة الخليجية".

حضر الافتتاح الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وراكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ونخبة من قادة القطاع والشخصيات العامة.

وتتضمن "قمة جيس للمغامرة" باقة متنوعة من المزارات السياحية التي تشمل "جبل جيس فلايت" وهي أطول مسار انزلاقي في العالم وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية بسرعة تصل إلى 150 كيلومتر في الساعة، و"جولة منزلقات جبل جيس"، و"منتزه منصة المشاهدة"، إضافة إلى المعلمين الأحدث "مركز جيس للمغامرة"، و"متاهة جيس المعلقة".