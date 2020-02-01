محمد بن راشد: رسالة الإمارات أمل وتفاؤل بصنع التغيير

المصدر: دبي - وام

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برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنظم مبادرة «صناع الأمل»، المبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، في 20 فبراير الحالي حفل تتويج أوائل صناع الأمل من صناع التغيير الإيجابي الذين يساهمون في بناء واقع أفضل في مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، من بين أكثر من 92 ألف صانع أمل عربي شاركوا في نسخة هذا العام من مبادرة «صناع الأمل» تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

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