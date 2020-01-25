لا إصابات بـ«كورونا» في الدولة.. وإجراءات احترازية لمكافحته

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

أكد مركز أبوظبي للصحة العامة أنه حتى الآن لا توجد أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد داخل الدولة، وأن نظام التبليغ والتقصي الوبائي، وكذلك فرق الاستجابة الطبية في مستوى عالٍ من الجاهزية.

وكان المركز قد عمم في وقت سابق الدليل الإرشادي لفيروس كورونا الجديد لكافة مزودي الرعاية الطبية في أبوظبي.

من جانبها، طلبت هيئة الصحة بدبي من ممارسي الرعاية الصحية أن يتم إجراء الاختبارات المعملية للفيروس الجديد (nCov - 2019) في المختبر الوطني المعتمد فقط، وعليه يتم إرسال العينات المشتبه بها في إمارة دبي إلى مختبرات الهيئة، ويتم إجراء الاختبار لتأكيد الحالات المشتبهة والمخالطين والحالات المؤكدة.

وأوجبت الهيئة على ممارسي الرعاية الصحية الإبلاغ الفوري عن كل الحالات المشتبه بها أو المؤكدة بفيروس كورونا الجديد 2019 إلى قسم الطب الوقائي من خلال جميع وسائل التبليغ، كما يقوم القطاع الصحي الخاص بالإبلاغ عن طريق خدمة شريان (IDNS).

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