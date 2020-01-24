محمد بن راشد يوجه بإطلاق أكبر مشروع عالمي لتعليم البرمجة

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في دافوس أمس مبادرة «المبرمج العالمي»، كأكبر مشروع تدريبي يعمل على توفير منصة مجانية على الإنترنت لتدريب ٥ ملايين شاب في المجتمعات الفقيرة على لغة البرمج .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على تويتر: «أطلقت الإمارات من دافوس أكبر مشروع عالمي لتعليم البرمجة يستهدف 5 ملايين شاب في 50 دولة حول العالم.

تمكين المجتمعات ومكافحة الفقر يبدأ بالتعليم.

وتعليم المستقبل، ومستقبل الفرص في تعلم لغة البرمجة.. دولة الإمارات لها رسالة أمل عالمية مستمرة».

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