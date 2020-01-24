وفد الإمارات يبحث العلاقات الاستراتيجية مع رئيس المنتدى الاقـتصادي العالمي

المصدر: دافوس - البيان

عقدت حكومة الإمارات اجتماعاً تنسيقياً مع المنتدى الاقتصادي العالمي بالتزامن مع افتتاح أعماله، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، إلى جانب أصحاب المعالي والمسؤولين من وفد الدولة المشارك.

بحث الاجتماع، الذي حضره البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس منتدى دافوس ورئيس مجلسه التنفيذي، ممثلاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مناقشة العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين الإمارات والمنتدى والتي تمتد لأكثر من عقد، وبحث عدداً من المواضيع للتعاون المشترك، إلى جانب استعراض مشاركة الدولة في المحاور الرئيسية وأجندة اجتماعات دافوس للعام الجاري.

عطاء إنساني

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس المكتب التنفيذي في أبوظبي أن الإمارات غنيةٌ بفكرِ ورؤى قيادتها في استشراف المستقبل، بداية من العطاء الإنساني الذي تتصدر فيه الدولة عالمياً، إلى قيم التسامح والانفتاح والتنوع الفكري التي أصبحت جزءاً راسخاً في هوية الإمارات، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف سموه: خطواتنا في الإمارات نحو المستقبل بدأناها بالتعاون والدعم لكافة الأمم والشعوب حول العالم، ومن هذا المنطلق تأتي مشاركتنا في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، ومبادرته نحو المستقبل في تطوير مهارات أكثر من مليار شخص حول العالم، خلال الأعوام العشرة القادمة، لتوفير أفضل الفرص من الوظائف؛ بما يضمن حياة أفضل للجميع.

وهنأ سموه والوفد الإماراتي في بداية اللقاء البروفيسور كلاوس شواب، بمناسبة مرور 50 عاماً على انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي، كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على المساهمة الفاعلة لدولة الإمارات في الجهود العالمية لإحداث التغيير الإيجابي في مستقبل الشعوب، والدور الريادي لها في دعم الشراكات والجهود العالمية لتطوير الحلول، وبناء الإمكانات الكفيلة باستباق المتغيرات، وتمكين المجتمعات من المشاركة في مسيرة التطور والتنمية المستدامة.

استعرض الاجتماع مشاركة الإمارات في أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال جلستها الرئيسية والتي تنظم للمرة الأولى تحت عنوان «الريادة في الاستعداد للمستقبل والحوكمة» بالتعاون مع المنتدى والتي يشارك في إثرائها ونقاشاتها أكثر من 50 شخصية دولية، فيما تركز على 8 محاور مستقبلية في الاقتصاد، والتغير المناخي، ومهارات المستقبل، والثورة الصناعية الرابعة، والبلوكتشين، مستقبل الحكومات، والتوازن بين الجنسين، والأديان وتعدد الثقافات، ويتحدث فيها وفد الإمارات المتمثل في معالي أحمد بلهول الفلاسي، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، ومنى المري وعبد الله بن طوق، وخلفان بالهول.

حضر الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد بن عبد الله الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وعبد الله بن طوق، أمين عام مجلس الوزراء.

كما ضم الاجتماع خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي، ومحمد المبارك الرئيس التنفيذي لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وعضو المجلس التنفيذي، ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومريم عيد المهيري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، وسلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومنى غانم المري نائب رئيس مجلس دبي للإعلام ونائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وخلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.