توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لسقوط بعض الأمطار بعد الظهر والمساء خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية ويحتمل سقوط أمطار متجمدة على قمم الجبال آخر الليل وصباح الأربعاء، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 35 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر.

و الموج في الخليج العربي يكون متوسطا يضطرب بعد الظهر.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والمد الثاني عند الساعة 04:53 والجزر الأول عند الساعة 08:57 والجزر الثاني عند الساعة 22:05 .

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب .. و يحدث المد الأول عند الساعة 11:47 والمد الثاني عند 54:00 والجزر الأول عند الساعة 18:12 و الجزر الثاني عند الساعة 07:08 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبو ظبي 22 14 85 50

دبي 21 13 85 45

الشارقة 21 10 85 45

عجمان 20 13 85 50

أم القيوين 20 10 90 55

رأس الخيمة 20 11 90 55

الفجيرة 20 12 85 45

العين 19 10 85 35

ليوا 20 11 85 30

الرويس 20 14 85 35

السلع 20 13 80 30

دلما 20 17 75 45

طنب الكبرى 19 17 80 55

طنب الصغرى 19 17 80 55

أبو موسى 19 16 85 55

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