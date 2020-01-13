توقعات بسقوط أمطار وثلوج على قمم الجبال في الإمارات يومي الثلاثاء والأربعاء

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتوفر الفرصة لسقوط بعض الأمطار بعد الظهر والمساء خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحالية والشمالية والشرقية، ويحتمل سقوط أمطار متجمدة على قمم الجبال يوم غد الثلاثاء وآخر الليل وصباح الأربعاء، وأن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، والرياج جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تصل سرعتها غلى 55 كم/ س على البحر ليلا، والبحر متوسط يصبح مضطرب الموج بعد الظهر في الخليج العربي وبحر عمان.

ويستمر الطقس الغائم جزئيا يوم الأربعاء مع فرصة لسقوط الأمطار نهارا خاصة على الجزر، وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتتحول الرياح الشرقية الشمالية إلى رياح شمالية غربية على البحر غربا وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مضطرب الموج خاصة شمالا ويصبح متوسط الموج ليلا في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

وسجلت اليوم أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس بواقع 1.6 درجة مئوية عند الساعة 4:15 صباحا.

وتتأثر الدولة والمنطقة عموما في مثل هذا الوقت من العام بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحبا معه كتلة هوائية باردة تعمل على تكوّن السحب الركامية الممطرة، كما تتأثر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، ويصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تكاثر السحب على الدولة مع سقوط أمطار متفرقة في مثل هذا الوقت.