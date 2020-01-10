"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار في الإمارات غدا

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

واصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة هطولها على معظم مناطق الدولة مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا في أبو ظبي وما حولها ومنطقة الظفرة في الغويفات والرويس والمرفأ وكانت غزيرة إلى متوسطة في مناطق العين و على أغلب المناطق الشمالية في دبي والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين والجزر.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته بشأن التقلبات الجوية، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، وأيضا في المناطق التي تسقط فيها الأمطار، كما نصح بالابتعاد عن تجمعات المياه بالقرب من المرتفعات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تخف حالة التقلبات الجوية بوجه عام يوم "الأحد" المقبل مع بقاء فرصة سقوط بعض الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية والسواحل، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويحتمل سقوط بعض المياه المتجمدة والثلوج على قمم الجبال.

وسُجلت اليوم أعلى 5 كميات أمطار على الدولة في القوع بواقع 40.6 ملم و39.6 ملم في بو حمرا و36 ملم في دمثة ورزين، و34 ملم في وتييد، كما سجلت مناطق أخرى كميات كبيرة من الأمطار في رأس غناصة 31 ملم وجميرا ومزيرعة ومليحة 23 ملم والشعبية 26 ملم والفوعة 18 ملم في الفرفار وجبل الحين وميناء الفجيرة وسويحان وفلج المعلا والياسات والغويفات وعرجان وسيح شعيب و15 في جبل جيس وأكثر من 10 ملم في عجمان ورأس الخيمة ووادي شحة والقور وحتا والعجبان ومدينة ومطار أبو ظبي ومدينة زايد وجبل الظنة ومخيرز وغيراها.

يشار إلى أن أعلى كمية أمطار سجلت خلال شهر يناير كانت بواقع 144 ملم على خورفكان عام 1996.

ومع استمرار تشكل السحب الركامية، سادت أجواء غير مستقرة مساء أمس على أغلب المناطق، وسقوط أمطار مختلفة الشدة وعلى فترات أثناء فترة المساء مصحوبة بالبرق والرعد وجريان الأودية، كما نشطت الرياح الجنوبية والتي تحولت إلى شمالية غربية نشطة وقوية على البحر خاصة مع نشاط السحب، وكانت مثيرة للغبار والأتربة وأدت إلى تدني الرؤية الأفقية على المناطق الداخلية والمكشوفة كما عملت على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج في الخليج العربي وبحر عمان.

وبحسب المركز الوطني تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي علوي من الغرب مصحوبا بكتلة هوائية باردة وذلك بالتزامن مع امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر أدى إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وأحيانا خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد والبرد خاصة على مدن منطقة الظفرة.

وسجلت اليوم أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 7.7 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وسجلت أعلى درجة حرارة في الشوامخ بواقع 27.7 درجة مئوية عند الساعة الثانية ظهرا.

من جانبها، أهابت بلدية مدينة أبوظبي بالجمهور أخذ الحيطة والحذر خلال فترة التقلبات الجوية وقالت حفاظاً على سلامة الجميع يرجى متابعة النشرة الجوية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد ومتابعة التحذيرات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار سقوط الأمطار خلال اليوم السبت خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والداخلية، وتقل السحب تدريجيا في المساء، فيما يستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية بوجه عام وتكون قوية قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ س والبحر يكون شديد الاضطراب.