سياسيون وإعلاميون ينعون نجوى قاسم

المصدر: دبي - البيان

نعى سياسيون وإعلاميون وفنانون عرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المذيعة اللبنانية نجوى قاسم التي وافتها المـــنية صـــباح أمس، إثر نوبة قلبية ألمّت بها في منزلها بدبي، عن عمر ناهز 52 عاماً.

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وقالت منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي،رئيسة نادي دبي للصحافة،عبر حسابها في «تويتر»: «وداعاً نجوى قاسم .. كنت دائماً جزءاً من نجاح فعاليات نادي دبي للصحافة». وكتب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري: «صدمة حقيقية ومحزنة أن ترحل نجوى قاسم في عز العطاء والشباب. رافقت مشوار تلفزيون المستقبل منذ تأسيسه وسطعت على شاشته نجمة متألقة قبل أن تنتقل إلى دبي حيث تابعت التفوق والنجاح..خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي».

محطات ونعت شبكة العربية و«العربية الحدث» مذيعتها البارزة قائلة: «التحقت نجوى قاسم بقناة العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان».

مسيرة

ولدت نجوى قاسم في 7 يوليو عام 1967 في بلدة جون، وبدأت حياتها المهنية بالعمل في تلفزيون المستقبل المحلي، منذ تأسيسه مطلع التسعينات ولمدة 11 عاماً، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية عام 2003 مرافــقة انطلاقتها.

وقضت الإعلامية الراحلة نحو 30 سنة في الإعلام، غطت خلالها حـــروباً وتطورات سياسية مفــصلية وأحداثاً جذرية.

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