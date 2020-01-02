إسعاف دبي تكشف تفاصيل الاتصال الأخير مع أقارب نجوى قاسم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تفاصيل إسعاف دبي تفاصيل الاتصال الذي تلقته من إحدى أقارب المذيعة الراحلة نجوى قاسم ظهر اليوم.

قال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن قسم البلاغات تلقى اتصالاً في تمام الساعة الثانية عشرة وسبع وثلاثين دقيقة ظهر اليوم من سيدة كانت تبكي بكاء حاراً وتطلب الإسعاف لنقل الإعلامية نجوى قاسم إلى المستشفى، وأغلق الهاتف لكثرة الضجيج في المنزل فحاول قسم إدارة العمليات الاتصال بها مرة ثانية لإعطائها بعض الإرشادات حول تقديم الإسعافات الأولية مثل الإنعاش القلبي لغاية وصول سيارة الإسعاف ولكنها كانت تجهش بالبكاء ولم يتسن لغرفة العمليات الحديث معها.

وأضاف الدراي أن سيارة الإسعاف وصلت إلى المنطقة التي تقيم بها الإعلامية الراحلة مع أهلها في منطقة المارينا خلال ست دقائق فقط ليتبين أنها فارقت الحياة ولا يجدي معها صدمات الإنعاش القلبي لمرور وقت على وفاتها أثناء نومها.

وقال إن نجوى قاسم لم تنقل بسيارة الإسعاف إلى أي من المستشفيات باعتبارها كانت قد فارقت الحياة، وإنما تم نقلها بواسطة سيارة نقل الجثث من قبل شرطة دبي للطب الشرعي بالأدلة الجنائية.

وأشار الدراي إلى أن آخر تغريدة لها على تويتر كانت الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق ليلاً مما يعني أن الجلطة القلبية القوية حدثت وهي تغط في نوم عميق.

يذكر نجوى قاسم كانت قد أجرت أثناء عملها في العديد من المحطات التلفزيونية لقاءات مع زعماء وقادة عرب وحققت شهرة إعلامية واسعة.