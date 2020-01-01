الإمـارات ترسـم لوحـات فـرح وســــعادة في استقبال العام الجديد 2020

المصدر: متابعة - قسما المحليات والثقافة

استقبلت الإمارات العام الميلادي الجديد 2020، بأجواء استثنائية واحتفالات باهرة، شكلت عروض الألعاب النارية والتشكيلات الضوئية فيها، لوحات فريدة تجسد روح الإبداع الذي بات يميز دولة السعادة.

ورسمت دبي، لنحو ثماني دقائق، لوحة من الفرح على وجه العالم، وأنارت سماءها بألعاب نارية وعروض وتشكيلات ضوئية، انطلقت من مناطق عدة على رأسها برجا خليفة والعرب، ونخلة جميرا، إيذاناً بدخول عام جديد، ستكون فيه الإمارة على موعد مع البهجة وإبهار العالم، خلال استضافتها لمعرض إكسبو 2020.

وفي الوقت الذي انطلقت فيه الألعاب النارية من برج خليفة، تزينت سماء نخلة جميرا بالألوان، ورافقتها أيضاً منطقة السيف، ومكتبة محمد بن راشد، وفستيفال سيتي، ولا مير وذا بوينت، وبرواز دبي الذي يحتفل باستقباله مليوني زائر خلال عامين، فيما شهدت القرية العالمية إطلاق الألعاب النارية 7 مرات، تزامناً مع دخول العام الجديد في عدد من مدن العالم، لتأتي احتفالية دبي، عالمية بامتياز.

ولم تكتفِ «دانة الدنيا» بما قدمته من ألعاب نارية، فقد امتدت احتفالاتها لتشمل العديد من الحفلات الغنائية.

وكانت دبي أمس أيضاً على موعد مع أكثر من مليون زائر، حطوا رحالهم بمنطقة وسط مدينة دبي، حيث يقع برج خليفة، إلى جانب مناطق أخرى، كما تابع الملايين حول العالم، احتفالات دبي برأس السنة الميلادية، عبر شاشات التلفزة العالمية التي نقلت الحدث مباشرة على الهواء.

واحتفلت أبوظبي بالعام الجديد، حيث تابع الآلاف من السكان والزوار، الألعاب النارية التي أطلقت على امتداد منطقة الكورنيش، وشاطئ فندق قصر الإمارات، فيما احتشد العديد من الجمهور في الفعاليات الاحتفالية المختلفة بهذه المناسبة.

كما أطلقت مئات الألعاب النارية الضخمة في مهرجان الشيخ زايد، في منطقة الوثبة حيث يقام المهرجان لغاية 1 فبراير المقبل.

وفي الشارقة، رسمت واجهة المجاز المائية، لوحات فنية باهرة زينت سماء الإمارة، احتفالاً بقدوم العام الميلادي الجديد 2020، حيث أطلقت عرضاً ضخماً للألعاب النارية، استمر على مدى 10 دقائق متواصلة.

واكتظت ساحات الواجهة وممراتها والأماكن القريبة منها بآلاف الزوار ليشهدوا عرض الألعاب النارية الذي انطلق من 16 منصة تم تثبيتها وسط بحيرة خالد.

ونظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، عروض ألعاب نارية، انطلقت من ثلاث منصات على امتداد كورنيش عجمان، واستمرت لمدة 5 دقائق.

وشهد شاطئ مظلات الفجيرة أجواء احتفالية للترحيب بالعام الجديد 2020، انطلقت بعروض الألعاب النارية الباهرة.

وواصلت رأس الخيمة جذب أنظار العالم خلال الاحتفالات، وتحطيم الأرقام القياسية في موسوعة غينيس لعام الثالث على التوالي من خلال عروض الألعاب النارية عن فئتي «أكبر عدد من الطائرات من دون طيار لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد» و«أطول شلال من الألعاب النارية في العالم» بامتداد 4000 متر (4 كيلومترات).

اقرأ أيضاً:

شاهد.. دبي تبهر العالم في احتفالات رأس السنة

مشاهد من احتفالات العام الجديد حول العالم