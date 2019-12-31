مشاهد من احتفالات العام الجديد حول العالم

بدأت الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد 2020 في عدد من بلدان العالم.. وتنقل لكم البيان مشاهد من تلك الاحتفالات .. تابعونا
من احتفالات مدينة #سيدني الأسترالية بالعام الجديد 2020#2020NewYear#سنة_جديدة_2020#السنة_الجديدة_2020#احتفالات_رأس_السنة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TRxGV1cMNr— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2019
#احتفالات وألعاب نارية في #نيوزيلاندا بـ #العام_الجديد#2020NewYear#سنة_جديدة_2020#السنة_الجديدة_2020#احتفالات_رأس_السنة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/q64WkUjFk7— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2019