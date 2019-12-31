مشاهد من احتفالات العام الجديد حول العالم

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

بدأت الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد 2020 في عدد من بلدان العالم.. وتنقل لكم البيان مشاهد من تلك الاحتفالات .. تابعونا

 

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