شاهد.. دبي تبهر العالم في احتفالات رأس السنة

المصدر: البيان الإلكتروني

كعادتها دبي.. المبدعة والمتألقة دائما احتفلت برأس السنة الميلادية 2020 بعروض مبهرة في مناطق عديدة من المدينة الساحرة .

في منطقة برج خليفة وبرج العرب وبرواز دبي كانت العروض والألعاب النارية حاضرة بطريقة أدهشت الجميع .