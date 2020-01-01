شاهد.. دبي تبهر العالم في احتفالات رأس السنة

كعادتها دبي.. المبدعة والمتألقة دائما احتفلت برأس السنة الميلادية 2020 بعروض مبهرة في مناطق عديدة من المدينة الساحرة .
في منطقة برج خليفة وبرج العرب وبرواز دبي كانت العروض والألعاب النارية حاضرة بطريقة أدهشت الجميع .
#دبي .. إبداع بلا حدود— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2019
تصوير- عيسى البلوشي
#رأس_السنة_في_دبي#برج_خليفة#2020NewYear#سنة_جديدة_2020#السنة_الجديدة_2020#احتفالات_رأس_السنة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jM0knAKHo3
احتفالات العام الجديد 2020 والألعاب النارية من #برواز_دبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2019
تصوير : أحمد عبيد#2020NewYear#رأس_السنة_في_دبي#سنة_جديدة_2020#رأس_السنة_في_دبي #احتفالات_رأس_السنة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mef0tIq52d
#دبي تستقبل العام الجديد 2020 بإبهار العالم بعروض ألعاب نارية استثنائية #رأس_السنة_في_دبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2019
#2020NewYear
#سنة_جديدة_2020
#السنة_الجديدة_2020
#احتفالات_رأس_السنة
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LHii0gxZvx
احتفالات مبهرة بالعام الميلادي الجديد من #فندق_اتلانتس في #دبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2019
تصوير - سالم خميس
#رأس_السنة_في_دبي#2020NewYear#سنة_جديدة_2020#السنة_الجديدة_2020#احتفالات_رأس_السنة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9EOcyg000y
احتفالات منطقة #السيف في #دبي بمناسبة العام الجديد. #2020NewYear#سنة_جديدة_2020#رأس_السنة_في_دبي #احتفالات_رأس_السنة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XSFddaM7KT— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2019
من #دبي إلى العالم.. كل عام وأنتم بخير#2020NewYear#رأس_السنة_في_دبي#سنة_جديدة_2020#رأس_السنة_في_دبي #احتفالات_رأس_السنة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uDx4q0Khlu— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2019
من #دبي للعالم ... كل عام وأنتم بخير— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2019
#رأس_السنة_في_دبي#2020NewYear#سنة_جديدة_2020#السنة_الجديدة_2020#احتفالات_رأس_السنة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sflZBmOwSr