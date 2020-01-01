شاهد.. دبي تبهر العالم في احتفالات رأس السنة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

كعادتها دبي.. المبدعة والمتألقة دائما  احتفلت برأس السنة الميلادية 2020 بعروض مبهرة في مناطق عديدة من المدينة الساحرة .

في منطقة برج خليفة وبرج العرب وبرواز دبي كانت العروض والألعاب النارية حاضرة بطريقة أدهشت الجميع .

 

 

 

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