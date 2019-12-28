الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الإثنين على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/ س تصل إلى 36 كم/ س و الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:19 و المد الثاني عند الساعة 04:42 و الجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 21:38

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج و يحدث المد الأول عند الساعة 10:55 و المد الثاني عند الساعة 00:25 و الجزر الأول عند الساعة 17:35 و الجزر الثاني عند الساعة **:**.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 25 15 80 30

دبي 26 17 75 25

الشارقة 25 13 80 25

عجمان 25 16 75 30

أم القيوين 25 14 80 30

رأس الخيمة 24 13 85 25

الفجيرة 26 18 65 40

العين 25 13 85 25

ليوا 26 11 85 25

الرويس 25 13 90 40

السلع 25 14 80 35

دلما 25 18 70 45

طنب الكبرى 24 19 75 50

طنب الصغرى 24 19 75 50

أبو موسى 24 18 75 50