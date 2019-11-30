الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وغائم أحيانا خاصة شمالا، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية خاصة غربا، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 16 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/ساعة أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:09 والمد الثاني عند الساعة 05:49 ..والجزر الأول عند الساعة 09:01 والجزر الثاني عند الساعة 22:33 .

ويكون الموج في بحر عمان خفيفا الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **: ** المد الثاني عند الساعة 26: 01 ..والجزر الأول عند الساعة 18:30 والجزر الثاني عند الساعة 07:48 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 27 19 85 45

دبي 28 20 80 45

الشارقة 28 16 90 40

عجمان 28 17 85 40

أم القيوين 27 16 90 45

رأس الخيمة 28 15 85 40

الفجيرة 29 21 70 25

العين 27 16 80 35

ليوا 28 15 95 35

الرويس 26 17 95 50

السلع 27 18 90 40

دلما 28 21 80 40

طنب الكبرى 27 21 85 45

طنب الصغرى 27 21 85 45

أبو موسى 27 21 85 45 .