الإمارات والسعودية.. علاقات تاريخية راسخة ورؤى مشتركة

المصدر: دبي ـ البيان

باحتفاء وترحيب كبيرين تستقبل الإمارات اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

ووصف الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى السعودية، الزيارة بالتاريخية ودوّن عبر حسابه في تويتر: «غداً (اليوم) يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، بكل ترحيب واعتزاز، أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي ترحيباً بزياره سموه إلى بلده وأهله».

وتشكل العلاقات الإماراتية ـ السعودية حالة استثنائية متفردة على المستوى الإقليمي، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتزنة تجاه قضايا المنطقة والعالم.

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