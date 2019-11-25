تعيين 250 مواطناً في بلدية دبي العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

أكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «أن البلدية قامت بتعيين ما يقارب 400 موظف مواطن في آخر سنتين، والمستهدف لهذا العام أكثر من 250 موظفاً مواطناً»، لافتاً إلى أن «هناك العديد من المبادرات التي تم إطلاقها للموظفين المواطنين، منها «قدوتي»، وهي تهدف إلى إنشاء مجموعة من المرشدين بعدد 20 قيادياً مواطناً بهدف تطبيق عملية الإرشاد الوظيفي لموظفي الدائرة من خلال تأهيل القيادات الإماراتية في الدائرة من خلال أدوات تعليم مبتكرة».

جاء ذلك خلال لقائه بالموظفين المواطنين الجدد الذين تم تعيينهم في الفترة الأخيرة، حيث تضمن اللقاء اطلاع الموظفين الجدد على نظم وآليات العمل في مختلف الوحدات التنظيمية بالدائرة والإحاطة بالقواعد المنظمة للعمل.

ورحّب الهاجري بالموظفين الجدد، وأكد أن بلدية دبي تسعى دائماً لفتح المجال للتواصل مع الإدارة العليا، إيماناً منها بأهمية الاستماع إليهم وتذليل العقبات أمامهم والإجابة عن استفساراتهم والنظر في مقترحاتهم بما يعزز ويخدم مجال العمل بالدائرة، وحثهم على المشاركة والإبداع والابتكار في مجال العمل.

ركيزة

وقال داوود الهاجري: «وضعت البلدية التوطين ركيزة أساسية وسعت لتحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ عدة برامج ومشروعات لاستقطاب الكفاءات المواطنة»، لافتاً إلى أن «الدائرة وضعت الكثير من البرامج والخطط لزيادة نسبة التوطين لحملة شهادة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة، فضلاً عن توفير فرص التأهيل والتدريب المختلفة، كما جهزت الدائرة نفسها بكل جدية لتحقيق هذا الهدف، من خلال تبني سياسة للتوطين يتم مراجعتها وتحديثها دورياً».

وذكر الهاجري أن «بلدية دبي بدأت جذب الكوادر المواطنة بهدف تشجيعها، للدخول في تطوير ذاتها بتأهيلها للوظائف الميدانية لتكون ركيزة أساسية تعتمد عليها بلدية دبي، وتهدف المبادرة إلى توطين الوظائف التي يمكن شغلها من قبل خريجي وخريجات الثانوية العامة، وذلك ضمن إطار منهجية التوطين لتحقيق التوجهات الاستراتيجية في هذا الصدد، حيث بلغت نسبة التوطين في القيادات العليا لبلدية دبي 100%».

فخر

وتابع: «من أبرز هذه المبادرات والبرامج مبادرة «كوادرنا فخرنا»، وهي مبادرة تهدف إلى توطين الوظائف التي يمكن شغلها من قبل خريجي وخريجات الثانوية العامة على وظائف المفتشين والمراقبين والفنيين، وذلك ضمن إطار سياسة التوطين لإيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين وسد الفجوة الهيكلية لسوق العمل الإماراتي في الدولة».

خطة

وقال الهاجري: «تعمل بلدية دبي على تنفيذ خطة متكاملة في التوطين من خلال مبادرات وبرامج لتحقيق المستهدف للعام 2023 بما يقارب 90%، حيث بلغ إجمالي التوطين حالياً ما يقارب 70% باستثناء بعض الوظائف مثل: البستاني وعامل نظافة وعامل زراعي وسباك وفني تنجيد مركبات وبناء وغيرها، فيما بلغت نسبة التوطين في وظائف المديرين التنفيذيين 100% ومديري الإدارات 100% ومديري الأقسام 98% والوظائف الإشرافية الأخرى 95%»

مبادرات

ونظمت بلدية دبي مبادرة «مبارك عليك» لتهنئة الموظف بالمولود الجديد، حيث تمت تهنئة ما يقارب 330 موظفاً، ومبادرة التحصيل العلمي لتشجيع الموظفين للارتقاء بمستوى تحصيلهم العلمي، بما ينعكس إيجابياً في تطوير الأداء المؤسسي من الحصول على مؤهل شهادة الثانوية العامة حتى مؤهل الدكتوراه شاملة الشهادات المهنية التخصصية، وقد تم تكريم ما يقارب 80 موظفاً وموظفة، وأيضاً مبادرة «أرشدني» لتوعية طلبة المدارس.

برامج

أوضح داوود الهاجري أن الدائرة وضعت الكثير من البرامج والخطط لزيادة نسبة التوطين، بالإضافة إلى توفير فرص التأهيل والتدريب المختلفة، كما جهزت الدائرة نفسها لتحقيق هذا الهدف، من خلال توفير مركز تدريب موظفي البلدية، وهو مجهز بأحدث المرافق والتقنيات الخاصة بالتدريب، ويحتوي على عدد من القاعات الرئيسية للتدريب مجهزة بمختلف التقنيات والأمور الفنية التي تخدم التدريب.

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